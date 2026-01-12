Una sigaretta e il grattacielo va in fiamme | la svolta a cinque anni dal rogo della torre dei Moro

Si riaccendono i riflettori sul tragico incendio della Torre dei Moro, avvenuto cinque anni fa. In tribunale si svolge l’udienza del processo per disastro colposo, con dodici richieste di condanna e pene fino a otto anni. La requisitoria del pubblico ministero Marina Petruzzella evidenzia le responsabilità e le cause che portarono al rogo di uno dei simboli di Milano, in un procedimento ancora aperto e di grande rilievo giudiziario.

Dodici richieste di condanne, con pene fino a 8 anni di reclusione: oggi davanti alla giudice Amelia Managò è andata in scena davanti al la requisitoria del pubblico ministero Marina Petruzzella nel processo per disastro colposo sul rogo della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che prese. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

