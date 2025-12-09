Iran la maratona delle donne senza velo contro il regime islamico | due organizzatori arrestati video

In Iran, le donne continuano a sfidare il regime islamico partecipando a maratone senza velo, simbolo di protesta e libertà. Recentemente, due organizzatori sono stati arrestati durante l’evento, sottolineando le tensioni tra le manifestazioni di libertà individuale e le repressioni statali. La lotta per i diritti delle donne rimane al centro del movimento di protesta nel paese.

«Il velo e il matrimonio sono in accordo con la natura delle donne e con i reali interessi e bisogni della società». Con queste parole che l’imam iraniano  Ali Khamenei ha descritto i valori che le donne iraniane dovrebbero perseguire, per evitare «la promiscuità promossa dalla cultura capitalista occidentale». Queste dichiarazioni hanno innescato una disobbedienza civile, tanto che centinaia di donne della Repubblica islamica sono scese in piazza sull’isola di Kish, per marciare in una maratona che ha catturato l’attenzione delle autorità e dei media di tutto il mondo. L’evento sportivo, con oltre 5. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

