Sanità mercoledì 5 novembre sciopero nazionale dei dottori di medicina generale | disagi nei servizi di assistenza

Mercoledì prossimo, 5 novembre, possibili disagi nei servizi di assistenza a causa dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani. Come comunicato dall'assessorato al diritto alla Salute della Regione Toscana le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercoledì 5 novembre alle 20,30, in sala civica Barbarani a San Bonifacio, il candidato al consiglio regionale del Veneto per Allenza Verdi Sinistra (Avs), Michele Bertucco, discuterà con comitati e cittadini sui temi della sanità. “Quale Sanità per il Veneto” è il ti - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero 5 novembre, treni in ritardo e corse cancellate: le informazioni sulle fasce garantite e le linee interessate - Martedì 5 novembre, dalle 9:01 alle 16:59, lo sciopero nazionale del personale interesserà i dipendenti Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper. Riporta ilgazzettino.it

La Mia Auto: tutte - Giornata di stop alla circolazione ferroviaria il 5 novembre dopo un episodio delittuoso nei confronti di un addetto. Riporta gazzetta.it

Sciopero 5 novembre, quando finisce? I treni soppressi, le fasce garantite e linee interessate - Trenitalia precisa che «lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio ... Segnala corriereadriatico.it