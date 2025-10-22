Salomon veste le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Mancano poco più di 100 giorni e sarà accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. In attesa di vedere le gesta degli atleti olimpici e paralimpici nelle specialità invernali, si moltiplicano gli appuntamenti che coinvolgono il pubblico. A partire dal look. Salomon, infatti, in qualità di licenziatario ufficiale ha presentato la collezione pensata per portare l’allure delle competizioni nella quotidianità come ha spiegato la marketing manager Ilaria Cestonaro, “Con questa collezione vogliamo portare lo spirito e i valori di Milano Cortina 2026 oltre la scena Olimpica, trasformandoli in parte della vita quotidiana di tutti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Salomon veste le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salomon Speedcross 6 Gore-Tex diventa protagonista della nuova collezione ufficiale dedicata a Milano Cortina 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Salomon veste lo spirito olimpico, Speedcross 6 GORE-TEX scarpa ufficiale di Milano Cortina 2026 - Tex diventa protagonista della nuova collezione ufficiale dedicata a Milano Cortina 2026 ... Come scrive msn.com

Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026: si lavora per l’accessibilità di pubblico e atleti - Il Veneto ha avviato uno studio per la realizzazione di linee guida che favoriscano accessibilità e inclusione di pubblico e atleti nelle città della Regione che ospiteranno i Giochi Olimpici e ... Scrive disabili.com

Buonfiglio: "Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026" - Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a ... adnkronos.com scrive