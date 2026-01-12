Una chiamata anonima di notte e scatta il blitz antidroga | 35enne arrestato per spaccio
Una chiamata anonima di notte ha portato a un intervento rapido dei carabinieri a Trepuzzi, culminato nell’arresto di un uomo di 35 anni per spaccio di droga. L’operazione, iniziata su segnalazione riservata, ha permesso di sequestrare sostanze stupefacenti e di mettere in sicurezza l’area. Un intervento tempestivo che sottolinea l’importanza delle segnalazioni anonime nel contrasto alla criminalità.
TREPUZZI – Un’operazione lampo, nata da una segnalazione confidenziale e conclusasi con il sequestro di stupefacente. È questo il bilancio dell’intervento condotto nella notte dell’11 gennaio dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, che ha portato all’arresto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Blitz antidroga a Fiuggi, 27enne Arrestato per Spaccio
Leggi anche: Caltanissetta, blitz antidroga nel centro storico: arrestato 35enne con cocaina, crack e marijuana
Una chiamata anonima di notte e scatta il blitz antidroga: 35enne arrestato per spaccio - Nei guai un uomo, fermato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina a Casalabate. lecceprima.it
Chiamata anonima fa scattare l'allarme bomba: evacuato il tribunale di Ivrea - Al Tribunale di Ivrea è scattato un allarme bomba a seguito di una telefonata anonima che segnalava un ordigno nell’edificio. torinoggi.it
Leggi l'articolo - Chiamata anonima fa scattare l'allarme bomba: evacuato il tribunale di Ivrea #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biellese #bomba #cronaca - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.