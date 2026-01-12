Una chiamata anonima di notte e scatta il blitz antidroga | 35enne arrestato per spaccio

Una chiamata anonima di notte ha portato a un intervento rapido dei carabinieri a Trepuzzi, culminato nell’arresto di un uomo di 35 anni per spaccio di droga. L’operazione, iniziata su segnalazione riservata, ha permesso di sequestrare sostanze stupefacenti e di mettere in sicurezza l’area. Un intervento tempestivo che sottolinea l’importanza delle segnalazioni anonime nel contrasto alla criminalità.

