Blitz antidroga a Fiuggi 27enne Arrestato per Spaccio
Importante operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel comune di Fiuggi. I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un giovane del posto, un 27enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento conferma la costante attenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
