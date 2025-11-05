Blitz antidroga a Fiuggi 27enne Arrestato per Spaccio

Frosinonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel comune di Fiuggi. I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un giovane del posto, un 27enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento conferma la costante attenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

