Caltanissetta blitz antidroga nel centro storico | arrestato 35enne con cocaina crack e marijuana

Un arresto e una denuncia a Caltanissetta: sequestrati cocaina, crack, hashish e marijuana durante controlli straordinari della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caltanissetta, blitz antidroga nel centro storico: arrestato 35enne con cocaina, crack e marijuana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mario Finocchiaro era stato ricoverato ieri a Catania. Numerosi blitz antimafia a Gela e a Niscemi portano la sua firma #Caltanissetta #Catania #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Blitz antidroga sulla 'Rotonda' dello spaccio: in 22 finiscono in manette - L’operazione ha colpito un’organizzazione criminale composta principalmente da cittadini extra comunitari di origine centro- Scrive casertanews.it

Blitz antidroga in centro, arrestato trentenne - I carabinieri hanno sequestrato un chilo tra marijuana e hashish divisi in involucri per un valore complessivo di 9mila euro È stato pizzicato con oltre un chilogrammo complessivo di droga dai ... Come scrive lanazione.it

Crotone, blitz antidroga della Polizia: arrestato un 23enne - Nel centro storico rinvenuti un panetto di cocaina e due di hashish pronti per lo smercio ... Scrive corrieredellacalabria.it