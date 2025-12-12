Altri 100 di questi anni spazzacamino | Dick van Dyke festeggia un secolo di cinema e tv

Dick van Dyke celebra oggi il suo centesimo compleanno, un traguardo che testimonia oltre 70 anni di successi nel cinema e nella televisione. Dopo aver rischiato di non arrivarci, ha deciso di anticipare di qualche giorno questa ricorrenza speciale, condividendo momenti di festa e gratitudine con amici e fan, in un'occasione che rende omaggio a una carriera straordinaria.

Soltanto pochi mesi fa temeva di non riuscire ad arrivare, per un soffio, a festeggiare alla cifra anagrafica tutta tonda: tant'è che Dick van Dyke, alla fine, ha desiderato anticipare di qualche giorno il suo compleanno numero 100 – che compie ufficialmente oggi – un po' per una questione scaramantica, ma soprattutto per sfruttare la meravigliosa occasione per vivere una bella serata con i suoi amici più cari a Malibu, in California. " A volte mi vanto di come sono arrivato a 100 anni e la verità è che, se avessi saputo che avrei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso. Ed è frustrante perché non sei cosa ho fatto bene. Ilgiornale.it

Dick Van Dyke verso i 100 anni: nel nuovo libro il segreto della sua longevità e i ricordi dal set di Mary Poppins - Il leggendario Dick Van Dyke, alla soglia del centenario, ha pubblicato un nuovo libro, dall'eloquente titolo "100 Reasons For Living to 100: An Optimist's Guide to Life". comingsoon.it

Le regole dell'allenamento di Dick Van Dyke: la routine a 100 anni, è il segreto della sua longevità - Dick Van Dyke, l’attore che ha dato vita al mitico spazzacamino di Mary Poppins, compie 100 anni il 13 dicembre e dice di sentirsi deteriorato ... msn.com

Dick Van Dyke, il mitico spazzacamino di Mary Poppins compie 100 anni: e svela il segreto di successo e longevità da record x.com

