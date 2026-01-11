Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Torna domani alle 20.50 su Rai Tre la soap per eccellenza della nostra tv: Un Posto al Sole, giunta quest'anno a spegnere ben trenta candeline. Nell' episodio di lunedì 12 gennaio la decisione di Raffaele susciterà molti malumori, tra chi sarà felice di saperlo ancora portiere di Palazzo Palladini e chi, al contrario, aveva altri programmi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Raffaele sembrava deciso a lasciare il portierato, ma con l'avvicinarsi del fatidico giorno, ha confessato la verità: in realtà, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 12 gennaio: Raffaele e Ornella in crisi, Gennaro alle strette

