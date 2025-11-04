Cristiano Ronaldo | Sono stati i miei figli a convincermi quando ho chiesto a Georgina di sposarmi

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo racconta il momento in cui ha chiesto a Georgina di sposarlo, dandole un anello da oltre un milione di dollari. Il calciatore ammette di non aver preparato nulla e di essere stato invogliato dai suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cristiano ronaldo sono statiCristiano Ronaldo: “Sono stati i miei figli a convincermi quando ho chiesto a Georgina di sposarmi” - Cristiano Ronaldo racconta il momento in cui ha chiesto a Georgina di sposarlo, dandole un anello da oltre un milione di dollari ... Lo riporta fanpage.it

cristiano ronaldo sono statiCristiano Ronaldo: "Sono triste per il Manchester United, così non c'è futuro. Premier? Impossibile" - In un'intervista congiunta per il suo canale YouTube e Piers Morgan Uncensored, Cristiano Ronaldo ha espresso la sua tristezza riguardo alla situazione. Riporta tuttomercatoweb.com

cristiano ronaldo sono statiCristiano Ronaldo si prepara da sempre per il momento più duro: “Da quando avevo 25 anni. E piangerò” - Cristiano Ronaldo ha parlato del proprio ritiro, affrontando pubblicamente quello che sarà il momento più difficile della sua straordinaria carriera ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Sono Stati