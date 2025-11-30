Lo sfogo di una madre pentita sulla genitorialità gentile | I miei figli sono insicuri e privi di regole

Una madre ha recentemente raccontato come, durante i primi anni di crescita dei figli, abbia spesso confuso la “gentilezza” con la permissività, crescendo figli ansiosi e insicuri. Ritrovare limiti chiari ha invece aiutato a riportate equilibrio in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

