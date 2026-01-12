Un anno di calvari giudiziari Ecco i processi sbandierati sui giornali ma finiti nel nulla nel 2025
Nel 2025 si sono susseguiti numerosi processi giudiziari che, seppur ampiamente divulgati sui media, si sono conclusi con l’assoluzione o l’archiviazione delle imputazioni. Da Domenico Arcuri, assolto nel caso delle mascherine Covid, a Paul Haggis, prosciolto dall’accusa di violenza sessuale, questi episodi testimoniano come, spesso, le vicende giudiziarie possano sfociare in esiti diversi da quelli attesi.
Da Domenico Arcuri, assolto per il caso mascherine durante l'emergenza Covid, al regista Paul Haggis, prosciolto dall'accusa di violenza sessuale in una vicenda dal clamore internazionale.
Un anno di calvari giudiziari. Ecco i processi sbandierati sui giornali ma finiti nel nulla nel 2025 - E poi il flop dell'inchiesta "Stige" di Gratteri, gli arresti annullati sull'urbanistica di Milano.
