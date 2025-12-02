Immatricolazioni stabili sul mese e ancora sotto i livelli pre-pandemia. Crescono le Bev grazie agli incentivi, ma i modelli più venduti sono extra-Ue; Stellantis recupera nel mese, mentre Byd accelera e domina tra gli elettrificati Il mercato automobilistico italiano resta stagnante anche a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Auto Italia, novembre fermo a 124.222 unità, mercato -2,3% nel 2025, Stellantis +3% nel mese ma resta a -6,8% sull’anno