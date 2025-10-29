Il tempo cambia | in arrivo pioggia e maltempo sul Lecchese

Da questa sera sul Lecchese in arrivo una perturbazione che porterà maltempo e piogge abbondanti nei prossimi giorni. Rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, però, il calo termico non sarà così sensibile.Nella giornata di giovedì sono previsti circa 16 mm di pioggia, mentre una tregua fra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Come cambia il tempo tra oggi e domani (28-29 ottobre)? Le previsioni meteo di www.meteo.it Vai su Facebook

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il ritorno delle perturbazioni atlantiche, da domani piogge e rovesci - Salis: “Il premier ungherese più parla più rivela la sua indole fascista”. Lo riporta blitzquotidiano.it

Meteo, cambia tutto: la nuova perturbazione è pronta a colpire - Svolta meteo in Italia con le previsioni che confermano l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e vento nel Paese. Riporta newsmondo.it

Toscana, in arrivo la pioggia: Halloween tra nuvole e schiarite, weekend di Ognissanti con nuovi rovesci - Dopo alcuni giorni di tempo buono e temperature miti – con massime che in pianura hanno toccato i 20- Segnala lanazione.it