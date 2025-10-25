Missili e droni russi su Kiev città sotto attacco Ma Dmitriev apre alla soluzione diplomatica I Volenterosi | Armi all' Ucraina

A poche ore dal nuovo vertice dei Volenterosi a Londra segnato dal pressing di Zelensky sui leader europei per ricevere armi a lungo raggio, Mosca lancia l’ennesimo attacco contro Kiev. E mentre dall’altra parte dell’Oceano, l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, arrivato negli Stati Uniti, sembra aprire a una possibile «soluzione diplomatica» del conflitto, droni e missili russi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

missili droni russi kievMissili e droni russi su Kiev, "città sotto attacco". Ma Dmitriev apre alla "soluzione diplomatica". I Volenterosi: "Armi all'Ucraina" - A poche ore dal nuovo vertice dei Volenterosi a Londra segnato dal pressing di Zelensky sui leader europei per ricevere armi a lungo raggio, Mosca lancia ... Si legge su msn.com

missili droni russi kievDue morti negli attacchi in Ucraina, 8 i feriti a Kiev - Attacchi russi con droni e missili hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite più di una dozzina in diverse regioni dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Riporta ansa.it

missili droni russi kievGuerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... ilmessaggero.it scrive

