Missili e droni russi su Kiev città sotto attacco Ma Dmitriev apre alla soluzione diplomatica I Volenterosi | Armi all' Ucraina

A poche ore dal nuovo vertice dei Volenterosi a Londra segnato dal pressing di Zelensky sui leader europei per ricevere armi a lungo raggio, Mosca lancia l’ennesimo attacco contro Kiev. E mentre dall’altra parte dell’Oceano, l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, arrivato negli Stati Uniti, sembra aprire a una possibile «soluzione diplomatica» del conflitto, droni e missili russi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Missili e droni russi su Kiev, "città sotto attacco". Ma Dmitriev apre alla "soluzione diplomatica". I Volenterosi: "Armi all'Ucraina"

