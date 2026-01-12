L’ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che, sebbene la guerra in Ucraina non terminerà nel 2026, potrebbe essere possibile raggiungere un cessate il fuoco. In un’intervista a Ukrainska Pravda, Kuleba ha sottolineato come la priorità attuale sia trovare soluzioni per fermare le ostilità, anche se la conclusione completa del conflitto richiederà più tempo.

“Se c’è la possibilità di porre fine alla guerra nel 2026? La guerra no, il cessate il fuoco sì “. Lo ha dichiarato l’ ex ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba, in un’intervista all’ Ukrainska Pravda. “Le guerre finiscono quando tutti hanno una motivazione. Può essere positiva o negativa”, ha spiegato. “Motivazione positiva: ho raggiunto ciò che volevo, per ora basta. Motivazione negativa: pressione degli alleati, difficoltà interne, ho bisogno di prendermi una pausa, di sfogarmi o di allentare la pressione del mio alleato che mi sta costringendo a fare questo. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è proprio la combinazione di queste due motivazioni”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, l’ex ministro Kuleba: “La guerra non finirà nel 2026 ma è possibile un cessate il fuoco”

