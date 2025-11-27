Guerra Ucraina-Russia proseguono trattative sulla pace ma Putin avverte | Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass news in diretta

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie in diretta sulla guerra in Ucraina e sui negoziati per la pace con la Russia. Prime aperture da Mosca ma Putin avverte: "Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass". Zelensky agli alleati: "Inasprire sanzioni se la Russia respinge sforzi di pace". Bufera sulla telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

