Guerra Ucraina-Russia proseguono trattative sulla pace ma Putin avverte | Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra in Ucraina e sui negoziati per la pace con la Russia. Prime aperture da Mosca ma Putin avverte: "Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass". Zelensky agli alleati: "Inasprire sanzioni se la Russia respinge sforzi di pace". Bufera sulla telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
#Putin sul piano di pace #Usa per la fine della guerra in #Ucraina: "Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente" Vai su X
Podolyak: “L’Ucraina è favorevole al piano della Casa Bianca. Ora la Russia dica se ferma la guerra” Guarda l’intervista a Podolyak e segui tutti gli aggiornamenti https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ucraina-guerra-nuovo-piano-trump-accordo-vicino- - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina-Russia, proseguono trattative sulla pace ma Putin avverte: “Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass”, news in diretta - Proseguono le trattative: Mosca nelle scorse ore ha fatto una prima apertura, parlando di un "processo ... Secondo fanpage.it
Guerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa ... Da tg24.sky.it
Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff - Il presidente russo contro l'Ue sugli asset confiscati: «Un furto se li sequestrano». Da open.online