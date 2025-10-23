Guerra Ucraina Zelensky | Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale l – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo fare più pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco. Un incontro lungo, un incontro importante. Abbiamo discusso di molte cose che possono essere discusse apertamente, possiamo condividere opinioni, ci sono alcuni aspetti su cui lavoriamo. Riguarda il lungo raggio, non posso rivelare molti dettagli, ma spero che la decisione venga presa. Tomahawk? Credo che l'abbiate sentito dal Presidente Trump. È una decisione molto delicata. Ma è come per le sanzioni precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

