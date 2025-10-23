Guerra Ucraina Zelensky | Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale l – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo fare più pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco. Un incontro lungo, un incontro importante. Abbiamo discusso di molte cose che possono essere discusse apertamente, possiamo condividere opinioni, ci sono alcuni aspetti su cui lavoriamo. Riguarda il lungo raggio, non posso rivelare molti dettagli, ma spero che la decisione venga presa. Tomahawk? Credo che l'abbiate sentito dal Presidente Trump. È una decisione molto delicata. Ma è come per le sanzioni precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

guerra ucraina zelensky cessateGuerra Ucraina, Zelensky: “pressione su Russia per cessate il fuoco. Tomahawk? Ho parlato con Trump, presto decisione” - E penso che tutti noi abbiamo bisogno del cessate il fuoco, ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia“. Secondo strettoweb.com

guerra ucraina zelensky cessateGuerra Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale" l - (Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. Da msn.com

guerra ucraina zelensky cessateL'Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Zelensky: "Cessate il fuoco possibile" - Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Zelensky Cessate