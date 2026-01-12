Diciannove anni dopo l’omicidio della barista Tina Mascaro, rimangono ancora molte domande senza risposta. La sua morte, avvenuta in un bar, ha lasciato un vuoto nel cuore di chi la conosceva. Chiediamo che siano riaperte le indagini per fare luce su questa vicenda e ottenere giustizia per Tina, una donna che merita di conoscere la verità.

Diciannove lunghi anni senza risposte, senza un colpevole, senza un perchè. Sono quelli trascorsi dall’orribile delitto della barista Tina (Achiropita) Mascaro, massacrata con almeno sei colpi alla testa con un oggetto contundente mai ritrovato. Quasi due decenni sono trascorsi da un caso di cronaca che sconvolse Modena, ma per la famiglia di Tina il tempo si è fermato a quel primo febbraio del 2007, quando il corpo della donna fu trovato privo di vita all’interno del suo bar, il Feeling Cafè di via Uccelliera. Il legale di Giovanni, fratello della vittima, ovvero l’avvocato Tea Federico sta effettuando istanza al tribunale per recuperare le copie del fascicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa nel bar 19 anni fa: "Tina merita giustizia. Chiediamo nuove indagini"

Leggi anche: Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

Leggi anche: VIDEO Sottani: "Salute mentale e giustizia: da anni in Umbria chiediamo l'istituzione delle Rems"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aurora Livoli, il presunto killer era in libertà anche se imputato per violenza sessuale. L'ira di Sala: «Si continua a blaterare su rimpatri, remigration, ma non succede nulla»; Chi è l’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli: svolta nel giallo di via Paruta a Milano; Identificata la giovane trovata morta a Milano, ha 19 anni; Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico.

Uccisa nel bar 19 anni fa: "Tina merita giustizia. Chiediamo nuove indagini" - Mascaro fu trovata al ’Feeling Cafè’ con ferite alla testa, nuovo appello del fratello. ilrestodelcarlino.it