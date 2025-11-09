Orrore nel Mali tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico
(Adnkronos) – Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé, è stata rapita giovedì e uccisa in pubblico il giorno successivo nella città di Tonka, nel nord del Mali, da jihadisti che la accusavano di fornire informazioni all’esercito. Lo hanno riferito fonti locali, familiari e della sicurezza. La ragazza, appena 19enne, era seguita da oltre 90mila persone . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
