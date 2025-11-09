Orrore nel Mali tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

Ildifforme.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé, è stata rapita giovedì e uccisa in pubblico il giorno successivo nella città di Tonka, nel nord del Mali, da jihadisti che la accusavano di fornire informazioni all’esercito. Lo hanno riferito fonti locali, familiari e della sicurezza.  La ragazza, appena 19enne, era seguita da oltre 90mila persone . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

orrore nel mali tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

© Ildifforme.it - Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

Altre letture consigliate

orrore mali tiktoker 19Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico - Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé, è stata rapita giovedì e uccisa in pubblico il giorno successivo nella città di Tonka, nel nord del Mali, da jihadisti che la accusavano di fornire ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Orrore Mali Tiktoker 19