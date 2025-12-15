Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, discute dell'importanza delle Rems in Umbria, sottolineando la necessità di strutture dedicate alla salute mentale e alla giustizia. Nell'intervista, evidenzia gli anni di impegno per l'istituzione delle Residenze per l'Espletamento delle Misure di Sicurezza, fondamentali per garantire servizi adeguati e tutela dei diritti.

© Perugiatoday.it - VIDEO Sottani: "Salute mentale e giustizia: da anni in Umbria chiediamo l'istituzione delle Rems"

Intervista a Sergio Sottani, procuratore generale della Repubblica di Perugia, su giustizia e salute mentale con focus sulle Rems e la richiesta di istituzione di tali strutture in Umbria. "Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono destinate a soggetti assolti in sede penale in. Perugiatoday.it

8 Abitudini Che Danneggiano la Salute Mentale (e Come Liberartene Subito!)

VIDEO Proietti: "La salute mentale sarà pilastro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria" - "Problematiche psicologiche sempre più spesso connesse al tema delle dipendenze. perugiatoday.it

TikTok e salute mentale, la metà dei primi 100 video più popolari contengono informazioni sbagliate - Più della metà dei video di tendenza pubblicati su TikTok che offrono consigli sulla salute mentale contengono informazioni errate. corriere.it

Il procuratore generale, Sergio Sottani, traccia un quadro della situazione regionale - facebook.com facebook