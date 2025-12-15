VIDEO Sottani | Salute mentale e giustizia | da anni in Umbria chiediamo l' istituzione delle Rems

Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, discute dell'importanza delle Rems in Umbria, sottolineando la necessità di strutture dedicate alla salute mentale e alla giustizia. Nell'intervista, evidenzia gli anni di impegno per l'istituzione delle Residenze per l'Espletamento delle Misure di Sicurezza, fondamentali per garantire servizi adeguati e tutela dei diritti.

Intervista a Sergio Sottani, procuratore generale della Repubblica di Perugia, su giustizia e salute mentale con focus sulle Rems e la richiesta di istituzione di tali strutture in Umbria. "Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono destinate a soggetti assolti in sede penale in. Perugiatoday.it

