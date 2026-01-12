Tutto l’aroma di Kimbo nel nuovo singolo di Walter Ricci

Kimbo, noto marchio di caffè napoletano presente in oltre cento paesi, si unisce all’artista jazz Walter Ricci in un progetto musicale nato in occasione dell’International Coffee Day. La collaborazione, nata durante il “Concerto per Kimbo” al Conservatorio di Napoli, esprime l’unione tra l’aroma del caffè e l’arte musicale. Questo singolo rappresenta un’ulteriore espressione della tradizione e dell’eccellenza italiana nel mondo.

La collaborazione tra Kimbo, il Caffè di Napoli oggi presente con i suoi prodotti in oltre cento paesi del mondo, e l'artista Walter Ricci, uno degli interpreti più versatili e internazionali della scena jazz italiana, è nata quest'anno in occasione del "Concerto per Kimbo" del Primo Ottobre, International Coffee Day, al Conservatorio di Napoli

