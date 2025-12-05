Tutto Questo Sesso il nuovo singolo di Dario Cuomo
Dopo il successo di Lupariell’, brano vincitore del Baiano Festival, l’artista torna con un lavoro che amplia la sua ricerca espressiva attraverso un sound indie e una scrittura italiana dal taglio fortemente narrativo. Il singolo rappresenta un cambio di prospettiva deciso, che lo spinge oltre i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera al @biblospub è successo di tutto (e forse anche di più). Manche a tema Temptation Island, cultura generale e — ovviamente — la manche sul sesso … perché senza non sarebbe Il Cervellone. Abbiamo visto performance con l’apribocca da de - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, esce il nuovo singolo 'Ritorno ad amare' - Il brano Anticipa l'album di cover 'Io Canto 2', a marzo 2026 l'undicesima tournée mondiale 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027' ... Da adnkronos.com
Tommy Cash lancia "Ok", il nuovo singolo tutto in italiano - Dopo il successo virale di Espresso macchiato all'Eurovision Song Contest 2025 (primo posto nella Viral 50 di Spotify ... Riporta gazzetta.it
Nuntannamurà, esce il nuovo singolo di CAINERO: tutto pronto per Sanremo Giovani - “Nuntannamurà”, il nuovo singolo della vibrante CAINERO, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Da ilmessaggero.it
Venerus, esce il nuovo singolo Sentire con Angelina Mango - "Sentire" è il nuovo singolo di Venerus, in collaborazione con Angelina Mango, in uscita venerdì 28 novembre su tutte le piattaforme digitali per Emi Records / Universal Music Italia. Secondo msn.com
Rosmy torna con "Dare tutto per non scomparire": il nuovo singolo tra radici e memoria - Da venerdì 26 settembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dare tutto per non scomparire”, il nuovo singolo di Rosmy feat. Secondo ilmessaggero.it