Tutti aspettano Raspadori | la Roma è in pole ma sta perdendo la pazienza La tentazione Napoli e spunta pure l’Atalanta

La trattativa per Raspadori prosegue tra Roma, Napoli e Atalanta, con la Roma in vantaggio ma in attesa di una risposta definitiva. L’attaccante dell’Atletico Madrid valuta le opzioni, considerando anche il suo futuro in Nazionale. La situazione rimane in evoluzione, con tutte le parti interessate che monitorano attentamente gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

La Roma aspetta, Raspadori pure, il Napoli anche. Sembra quasi tutto ruotare intorno all’attaccante dell’ Atletico Madrid, che non è così convinto di voler lasciare l’Atletico ma che forse gli converrebbe farlo, per non perdere il treno Nazionale. Ma Raspadori è sempre stato così: una sfida va portata il più possibile avanti. E a lui non sembra di averlo fatto appieno, dopo soli 6 mesi di militanza in Liga. Però, questo è il calciomercato: le offerte arrivano e i club, anche in maniera molto bulimica, le valutano tutte. E se Simeone ha davvero sempre manifestato una certa stima per l’ ex Sassuolo, è anche vero che con grande onestà gli ha detto come gli spazi in squadra non saranno molti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

