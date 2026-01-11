La situazione di Giacomo Raspadori con la Roma resta incerta, nonostante l’interesse dei giallorossi. L’attaccante italiano non ha ancora comunicato una decisione definitiva, alimentando speculazioni su un possibile ritorno. La società segue con attenzione gli sviluppi, mentre i tifosi attendono chiarimenti. In questo contesto, spunta un inserimento che potrebbe cambiare gli equilibri, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

L’attaccante italiano non ha ancora dato una risposta definitiva ai giallorossi, ma tra i motivi dei dubbi anche un incredibile ritorno La Roma resta appesa a Giacomo Raspadori. Questo è sostanzialmente lo stato delle cose in questo momento, con l’attaccante dell’ Atletico Madrid che non ha ancora deciso il suo futuro, se trovare più spazio in giallorosso oppure giocare meno e sperare che cambi qualcosa con Simeone che pure non lo ha mai spinto ad andarsene. Oggi il Cholo lo ha provato addirittura tra i titolari per la partita di coppa di martedì con il Deportivo La Coruna, come hanno raccontato su ‘Marca’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Telenovela Raspadori, la Roma ha finito la pazienza. Spunta un inserimento clamoroso

Cadena Ser, Raspadori ha risposto alla Roma: telenovela finita - Stanno per scorrere i titoli di coda sulla telenovela Giacomo Raspadori, almeno secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna. asromalive.it