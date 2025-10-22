Questi prodotti per capelli aumentano il rischio di alcuni tumori

I prodotti usati per lisciare i capelli, tanto diffusi nei saloni quanto nelle case, potrebbero avere conseguenze serie sulla salute. A lanciare l’allarme un nuovo studio dell’Università Emory, negli Stati Uniti, che ha rilevato come l’uso regolare di prodotti chimici liscianti - come le. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Autunno e capelli: come contrastare la caduta con i giusti prodotti? La caduta dei capelli è più comune in autunno, ma con una corretta haircare routine, puoi rafforzare la tua chioma. Scopri i prodotti cult per contrastare la caduta e mantenere i capelli forti e s - facebook.com Vai su Facebook

Le bevande zuccherate aumentano il rischio di caduta dei capelli - In un recente studio pubblicato sulla rivista Nutrition and Health , i ricercatori evidenziano il legame tra il consumo di bevande zuccherate e ... Scrive ilgiornale.it

I dolcificanti aumentano il rischio di pubertà precoce? Ecco come incidono sui 19 geni dello sviluppo - Il consumo di alcuni dolcificanti, sia naturali che artificiali, come aspartame, sucralosio e glicirrizina, comunemente presenti in cibi e bevande, è significativamente associato a un rischio maggiore ... Come scrive quotidiano.net