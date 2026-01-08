Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca

Due studi francesi evidenziano come alcuni conservanti alimentari, come solfiti, nitrati e sorbati, possano aumentare il rischio di sviluppare diabete e tumori. Questi additivi, identificati dalle etichette E200-E203, E220-E228 e E249-E252, sono comunemente usati per prolungare la durata dei prodotti e preservarne aspetto e gusto. La ricerca invita a prestare attenzione alle etichette degli alimenti e a moderarne il consumo.

Solfiti, nitrati e sorbati sono associati a un rischio maggiore di cancro e diabete. Lo dicono due studi scientifici francesi sui conservanti alimentari (etichette E200-E203 per i sorbati, E220-E228 per i solfiti, E249-E252 per nitratinitriti) usati per prolungare la conservazione, mantenere colore e sapore dei cibi. Gli additivi sono sospettati da anni di contribuire allo sviluppo di alcune malattie. Ora c'è un elemento di prova scientifico che lo dimostra. I conservanti alimentari. «Non è perché consumiamo prodotti con conservanti che ci ammaleremo immediatamente di cancro, ma dobbiamo limitare la frequenza di esposizione a questi prodotti», ha dichiarato all'agenzia France Presse Mathilde Touvier, l'epidemiologa che ha supervisionato o due studi.

