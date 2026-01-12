Truppe europee nell’Artico

Le truppe europee nell’Artico rappresentano un'importante presenza strategica in una regione di crescente rilevanza geopolitica. La Groenlandia, con le sue vaste distese ghiacciate, si trova al centro di interessi internazionali legati a risorse naturali e rotte commerciali. In questo contesto, la presenza militare europea mira a garantire la sicurezza e a favorire una cooperazione stabile in un'area di complessi cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.

di Marta Ottaviani ROMA La Groenlandia è la terra dei ghiacci, eppure le acque che la circondano sono bollenti. Il presidente americano Donald Trump non rinuncia alle sue mire sull'isola, anche a costo di irritare i membri della Nato. Ma c'è anche chi sta pensando di gestire la situazione in modo proattivo. È il caso del premier britannico Keir Starmer (foto sotto), che starebbe valutando una missione Ue-Nato in Groenlandia. La motivazione ufficiale è mostrare a Trump che il Patto atlantico è determinato a mettere in sicurezza il territorio dalle minacce di Mosca e Pechino; quella ufficiosa è non offrirgli pretesti per azioni di forza. Leggi anche: Lavrov: "Risponderemo a eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina" Leggi anche: Lavrov: «Risponderemo all'eventuale invio di truppe europee in Ucraina» Il Comandante supremo alleato in Europa, Alexus Grynkewich, ha inoltre sottolineato che gli Stati membri della Nato stanno conducendo discussioni "costruttive" sulla Groenlandia.

Groenlandia, il possibile compromesso: "Truppe britanniche ed europee a difesa dell'isola per conto di Trump" - Il primo ministro Keir Starmer starebbe avanzando questa soluzione agli alleati del vecchio continente così da sciogliere l'impasse sull'Artico. today.it

Truppe europee in Groenlandia: la mossa Ue per resistere alle pressioni di Trump - Londra tratta con gli alleati europei per una presenza militare sull’isola: l’obiettivo è contenere Russia e Cina e disinnescare le pressioni di Washington sulla sicurezza della regione ... msn.com

Nato e Russia: il fronte Nord. La guerra in Ucraina e il riarmo di baltici e scandinavi

