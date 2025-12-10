Lavrov | Risponderemo a eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina
Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca risponderà in caso di schieramento di truppe europee in Ucraina. La situazione si intensifica dopo l'ultimatum di Trump a Kiev e l'attesa della risposta di Zelensky, che ha incontrato leader europei e il Papa, annunciando un prossimo commento sulla proposta di pace statunitense.
Il giorno dopo l'ultimatum di Donald Trump a Kiev, si attende la risposta di Zelensky, che dopo aver incontrato i principali leader europei e Papa Leone XIV ha fatto sapere che, a breve, risponderà alla proposta di pace degli Stati Uniti. Per uscire dall'angolo, dopo la battuta provocatoria di Trump, Kiev si dice disposta a tornare al voto nel giro di 2-3 mesi, purché ci siano garanzie di sicurezza. Ma per Mosca questa è soltanto l'ennesima "provocazione" di Zelensky. Intanto sui territori da cedere alla Russia il presidente ucraino fa sapere: "Idea di Mosca non degli Usa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dombrovskis: “Ue è già in una guerra ibrida con la Russia”. Lavrov: “Risponderemo ad aggressioni”
Dombrovskis: “Ue è già in una guerra ibrida con la Russia”. Lavrov: “Non attaccheremo, ma risponderemo ad aggressioni”
Onu, avviso di Lavrov a Nato e Ue: "Risponderemo alle aggressioni"
Il #ministro degli #esteri della #Russia Sergey #Lavrov rispondere alla #domanda del #reporter sulla #partecipazione dell'#UE ai #negoziati di pace con l'#Ucraina il 30 novembre 2025 Vai su Facebook
