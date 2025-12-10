Lavrov | Risponderemo all’eventuale invio di truppe europee in Ucraina
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che Mosca risponderà qualora venisse deciso un invio di truppe europee in Ucraina. Le sue parole si inseriscono nel contesto delle crescenti tensioni internazionali legate al conflitto ucraino, sottolineando la posizione della Russia di fronte a possibili interventi militari stranieri.
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, intervenendo sulle tensioni legate al conflitto in Ucraina, ha messo in guardia i governi europei riguardo all’ipotesi di un loro intervento militare diretto nel Paese. Pur affermando che Mosca non ha «nessuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa», ha sostenuto che la Russia sarebbe pronta a reagire a un eventuale invio di contingenti europei a Kyiv. Lavrov, citato da Ria e Tass, ha inoltre accusato l’Unione europea di presunta « cecità politica senza speranza» per l’idea che la Russia possa essere sconfitta. Nel suo intervento al Consiglio della Federazione, ha anche puntato l’attenzione sulle iniziative dei governi europei volte a mettere mano ai beni russi congelati, sostenendo che agirebbero così perché non disporrebbero più «altre risorse per finanziare la guerra» in Ucraina e che, «a parte rubare il nostro oro e le nostre riserve valutarie in violazione di ogni concepibile norma internazionale e commerciale», non avrebbero altri mezzi per sostenere Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dombrovskis: “Ue è già in una guerra ibrida con la Russia”. Lavrov: “Risponderemo ad aggressioni”
Dombrovskis: “Ue è già in una guerra ibrida con la Russia”. Lavrov: “Non attaccheremo, ma risponderemo ad aggressioni”
Onu, avviso di Lavrov a Nato e Ue: "Risponderemo alle aggressioni"
Lavrov: risponderemmo a eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina Vai su X
Il #ministro degli #esteri della #Russia Sergey #Lavrov rispondere alla #domanda del #reporter sulla #partecipazione dell'#UE ai #negoziati di pace con l'#Ucraina il 30 novembre 2025 Vai su Facebook
