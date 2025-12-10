Lavrov | Risponderemo all’eventuale invio di truppe europee in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che Mosca risponderà qualora venisse deciso un invio di truppe europee in Ucraina. Le sue parole si inseriscono nel contesto delle crescenti tensioni internazionali legate al conflitto ucraino, sottolineando la posizione della Russia di fronte a possibili interventi militari stranieri.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, intervenendo sulle tensioni legate al conflitto in Ucraina, ha messo in guardia i governi europei riguardo all’ipotesi di un loro intervento militare diretto nel Paese. Pur affermando che Mosca non ha «nessuna intenzione di entrare in guerra con l’Europa», ha sostenuto che la Russia sarebbe pronta a reagire a un eventuale invio di contingenti europei a Kyiv. Lavrov, citato da Ria e Tass, ha inoltre accusato l’Unione europea di presunta « cecità politica senza speranza» per l’idea che la Russia possa essere sconfitta. Nel suo intervento al Consiglio della Federazione, ha anche puntato l’attenzione sulle iniziative dei governi europei volte a mettere mano ai beni russi congelati, sostenendo che agirebbero così perché non disporrebbero più «altre risorse per finanziare la guerra» in Ucraina e che, «a parte rubare il nostro oro e le nostre riserve valutarie in violazione di ogni concepibile norma internazionale e commerciale», non avrebbero altri mezzi per sostenere Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it