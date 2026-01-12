Trump | Iran valutiamo opzioni concrete

Il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando opzioni concrete per un possibile intervento militare contro l'Iran. Questa comunicazione evidenzia la crescente tensione tra le due nazioni e la volontà americana di esplorare tutte le possibilità per affrontare le questioni di sicurezza nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle evoluzioni diplomatiche e militari in atto.

2.40 Trump ha messo in chiaro che l'esercito Usa sta esplorando "opzioni molto concrete" per una possibile azione militare contro l'Iran. Ha anche rivelato che le forze armate stanno esaminando seriamente la situazione dopo le violenze contro i manifestanti, ribadendo che Teheran potrebbe aver già superato la "linea rossa" con le strage di centinaia di manifestanti. Domani Trump si riunirà alla Casa Bianca col segretario di Stato, Rubio, il capo del Pentagono,Hagset e il capo di Stato maggiore congiunto,generale Caine.

