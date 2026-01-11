Wsj | briefing di Trump su opzioni Iran
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si preparerà martedì a ricevere un briefing dai principali funzionari del suo staff riguardo alle possibili risposte alle recenti proteste in Iran. L'incontro sarà utile per valutare le diverse opzioni a disposizione degli Stati Uniti in questa fase di tensione regionale. La riunione si inserisce nel contesto delle crescenti preoccupazioni internazionali sulle dinamiche politiche in Iran.
19.33 Il presidente Usa Trump terrà martedì un briefing di alti funzionari del suo entourage sulle opzioni per rispondere alle proteste in Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando funzionari Usa.Sul tavolo i possibili prossimi passi,tra cui attacchi militari,l'impiego di armi informatiche segrete,l' imposizione di ulteriori sanzioni al governo di Teheran e il rafforzamento delle fonti antigovernative online. Tra i presenti il segretario di Stato Rubio,il capo del Pentagono Hegseth,e il generale Caine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
