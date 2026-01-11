Iran | Wsjbriefing di Trump su opzioni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha previsto di tenere martedì un briefing con i principali funzionari del suo staff per discutere le possibili risposte alle recenti proteste in Iran. La riunione mira a valutare le opzioni disponibili, considerando la situazione politica e diplomatica nella regione. Questo incontro riflette l'attenzione degli Stati Uniti verso gli sviluppi in Iran e le possibili implicazioni per la stabilità regionale.

19.33 Il presidente Usa Trump terrà martedì un briefing di alti funzionari del suo entourage sulle opzioni per rispondere alle proteste in Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando funzionari Usa.Sul tavolo i possibili prossimi passi,tra cui attacchi militari,l'impiego di armi informatiche segrete,l' imposizione di ulteriori sanzioni al governo di Teheran e il rafforzamento delle fonti antigovernative online. Tra i presenti il segretario di Stato Rubio,il capo del Pentagono Hegseth,e il generale Caine.

Iran: Wsj, briefing di Trump su possibili opzioni previsto per martedi' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump terra' martedi' un briefing da alti funzionari della sua ... ilsole24ore.com

In Iran continuano le proteste e aumentano i morti. Il Wsj annuncia: “Martedì Trump terrà un briefing sulle azioni da intraprendere” - Ursula von der Leyen: "Monitoriamo la situazione, l'Europa è al fianco del popolo iraniano nella sua legittima lotta per la libertà" ... dire.it

