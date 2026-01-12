Trump valuta l’intervento La minaccia di Teheran | Colpiremo Usa e Israele

Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensificano, con Teheran che minaccia di colpire gli obiettivi occidentali. Mentre la comunicazione tra il Pentagono e Tel Aviv è continuamente occupata, nel paese e in altre zone colpite dalle proteste si registrano violenze e arresti. La situazione rimane sotto osservazione, con rischi crescenti di escalation nel contesto geopolitico del Medio Oriente.

Roma, 12 gennaio 2026 – La linea telefonica diretta tra il Pentagono e Tel Aviv in queste ore è quasi sempre occupata mentre a Teheran e in altre 270 località incendiate dalle proteste contro il regime si muore per strada o si finisce in carcere. Le forze di sicurezza iraniane uccidono e fanno arresti di massa con numeri che si aggiornano di ora in ora. Anche ieri una lunga telefonata tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto come tema la reazione americana condivisa con Israele pronto ad una nuova mobilitazione. Come e quando avverrà il raid? I possibili obiettivi? Sono le domande che il mondo si fa mentre la tensione sale e assomiglia ad una pentola a pressione sul fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

