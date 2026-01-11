Sangue in Iran | Sparatorie di massa Teheran | Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele
La situazione in Iran si aggrava, con un aumento delle repressioni e proteste che proseguono ormai da tre settimane. Recenti notizie parlano di sparatorie di massa e di minacce ufficiali di attacchi contro basi statunitensi e israeliane. La crisi continua a manifestarsi in un contesto di tensioni crescenti, evidenziando un momento di forte instabilità nel paese.
La repressione in Iran avrebbe raggiunto livelli senza precedenti, mentre le proteste entrano nella terza settimana. Secondo Iran International, nelle ultime 48 ore il regime avrebbe ucciso almeno 2.000 persone, in un contesto segnato da blackout totale di internet e comunicazioni interrotte. Nonostante la violenza, le manifestazioni proseguono in diverse città, con slogan contro la Repubblica islamica e richieste di rovesciamento delle autorità religiose. Teheran minaccia la pena di morte per i manifestanti, mentre dagli Stati Uniti arrivano avvertimenti e aperture a un possibile sostegno. Un video, la cui posizione è stata verificata dall'Afp, mostra decine di cadaveri ammassati fuori da un obitorio a sud di Teheran, con gruppi per i diritti umani che affermano che sono vittime della repressione delle proteste da parte delle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
