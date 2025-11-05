La Corte suprema decide sui dazi Trump | Questione di vita o di morte Cosa succede se saranno dichiarati illegittimi
“Il caso che va alla Corte Suprema degli Stati Uniti è, letteralmente, questione di vita o di morte per il nostro Paese”. Parola di Donald Trump, che per una volta non ha sminuito la portata di un pronunciamento giudiziario. Il fatto è che nel pomeriggio italiano i nove giudici della più alta corte della magistratura federale, sei di quali sono di nomina repubblicana, si pronunceranno su uno dei punti più controversi e decisivi dell’agenda economica della seconda presidenza del tycoon: la legittimità dei dazi “reciproci” imposti a partire da aprile a una lunga lista di Paesi senza l’autorizzazione del Congresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
