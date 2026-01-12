L'interesse della NATO per l'area artica si approfondisce, con attenzione alle future strategie di sicurezza. La regione, considerata di fondamentale importanza per l'Alleanza Atlantica, richiede un monitoraggio costante e decisioni coordinate. La discussione sui possibili sviluppi si inserisce in un contesto di crescente rilevanza geopolitica, con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza nelle aree di interesse comune.

La Nato sta studiando «i prossimi passi» per garantire la sicurezza nell’area artica, che è di «cruciale interesse» per tutta l’Alleanza Atlantica, come stabilito già nel corso dei dedicati gruppi di lavoro nel 2025. Il segretario generale Mark Rutte, in visita in Croazia, fa quel che può per gestire la crisi Groenlandia, dopo che Donald Trump è tornato a minacciare l’isola. Ribadendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: potrei dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato

Leggi anche: Trump spaventa l’Unione europea: “Potrei essere costretto a scegliere tra Nato e Groenlandia”

Leggi anche: Trump rilancia sull’ipotesi di acquistare la Groenlandia: “Potrei parlarne”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Groenlandia, Trump: “Potrei dover scegliere tra la Nato e l’isola”; Trump: 'Potrei dovrei scegliere tra la Groenlandia e la Nato'; Groenlandia, Trump: Potrei dover scegliere tra l'isola e la Nato. Mercoledì incontro Usa-Danimarca; Trump: 'Potrei dovrei scegliere tra la Groenlandia e la Nato'.

Trump: potrei dover scegliere tra Groenlandia e Nato. Mercoledì incontro Usa-Danimarca - Frasi shock dall’inviato Usa: «Quella danese è un’occupazione dell’isola» ... ilsole24ore.com