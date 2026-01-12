Trump spaventa l’Unione europea | Potrei essere costretto a scegliere tra Nato e Groenlandia

Donald Trump ha recentemente dichiarato di potersi trovare costretto a scegliere tra la NATO e la Groenlandia, riaccendendo le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La sua affermazione evidenzia le sfide diplomatiche e strategiche che caratterizzano i rapporti transatlantici, suscitando attenzione e preoccupazione tra gli alleati europei. Un commento che mette in discussione l’equilibrio degli impegni internazionali degli Stati Uniti e le loro implicazioni future.

Donald Trump torna a far tremare i rapporti transatlantici e lo fa con una dichiarazione destinata a lasciare il segno. In un’intervista al New York Times, il presidente americano ha affermato che potrebbe arrivare a dover scegliere tra l’annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato. “Potrebbe essere una possibilità”, ha detto senza mezzi termini, aggiungendo che né la Russia né la Cina sarebbero realmente preoccupate dall’Alleanza atlantica se non per il ruolo degli Stati Uniti. Un passaggio che ha immediatamente allarmato le cancellerie europee. “L’Europa sta diventando un luogo molto diverso e devono davvero darsi una regolata”, ha insistito Trump, ribadendo una visione sempre più critica verso gli alleati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

