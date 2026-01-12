Trump spaventa l’Unione europea | Potrei essere costretto a scegliere tra Nato e Groenlandia
Donald Trump ha recentemente dichiarato di potersi trovare costretto a scegliere tra la NATO e la Groenlandia, riaccendendo le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. La sua affermazione evidenzia le sfide diplomatiche e strategiche che caratterizzano i rapporti transatlantici, suscitando attenzione e preoccupazione tra gli alleati europei. Un commento che mette in discussione l’equilibrio degli impegni internazionali degli Stati Uniti e le loro implicazioni future.
Donald Trump torna a far tremare i rapporti transatlantici e lo fa con una dichiarazione destinata a lasciare il segno. In un’intervista al New York Times, il presidente americano ha affermato che potrebbe arrivare a dover scegliere tra l’annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato. “Potrebbe essere una possibilità”, ha detto senza mezzi termini, aggiungendo che né la Russia né la Cina sarebbero realmente preoccupate dall’Alleanza atlantica se non per il ruolo degli Stati Uniti. Un passaggio che ha immediatamente allarmato le cancellerie europee. “L’Europa sta diventando un luogo molto diverso e devono davvero darsi una regolata”, ha insistito Trump, ribadendo una visione sempre più critica verso gli alleati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale e apre una nuova crisi con l’Unione europea
Leggi anche: “L’Ue dovrebbe essere abolita”: dopo Trump, anche Musk attacca l’Unione europea. Che “risponde” solo con un portavoce
Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump - Bruxelles e Copenaghen studiano strategie per contrastare le pressioni statunitensi sull’isola artica, tra investimenti europei, mediazione Nato e possibili ritorsioni commerciali. ilsole24ore.com
L'impatto della dottrina Trump sulle relazioni internazionali in Europa: cambiamenti e prospettive - Analisi dell'Impatto della Dottrina Trump sulle Relazioni Internazionali: Un Focus sull'Europa Esploriamo come la dottrina Trump abbia influenzato le dinamiche geopolitiche globali, con un approfondim ... notizie.it
Le Conseguenze della Dottrina Trump in Europa: Analisi e Impatti - Esplora le implicazioni della dottrina Trump nelle relazioni internazionali e il suo impatto sull'Europa. notizie.it
Trump vs Unione Europea: scontro finale - Gianmarco Landi
L’analista Peter Apps: «Trump teme la Cina, non Putin. Meloni Spaventa l’Ue perché si teme una sua svolta filorussa» x.com
Stiamo vedendo ancora una volta quali siano le capacità negoziali di Trump, il quale minaccia azioni militari in modo da spaventare tutti per poi proporre improvvisamente una soluzione ragionevole. La Groenlandia, intanto, non è parte integrante al 100% del - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.