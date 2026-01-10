Trump rilancia sull’ipotesi di acquistare la Groenlandia | Potrei parlarne
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente sollevato la possibilità di acquistare la Groenlandia, affermando di essere aperto a discuterne. Questa proposta, sebbene non ufficializzata, ha suscitato interesse e attenzione tra analisti e media. La questione mette in evidenza le considerazioni geopolitiche e strategiche legate a questa regione, che rappresenta un'area di crescente rilevanza a livello internazionale.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a far discutere sull’ipotesi di acquistare la Groenlandia. “Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei”, ha dichiarato il tycoon nel corso di un intervento alla Casa Bianca. Trump ha poi sottolineato l’urgenza strategica per Washington: “Faremo qualcosa per la Groenlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo dell’isola e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini”. Il presidente ha inoltre precisato: “Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura”, pur definendosi “un grande fan della Danimarca”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Groenlandia, gelo diplomatico tra Stati Uniti e Danimarca: Trump rilancia l’ipotesi del controllo USA sull’isola artica
Leggi anche: Causa alla Bbc, Trump rilancia: “Potrei chiedere anche 5 miliardi”
Donald Trump pronto ad acquistare la Groenlandia, offerta ai cittadini dell'isola e quanto costerebbe agli Usa - Trump rilancia l’idea di comprare la Groenlandia ipotizzando incentivi ai cittadini. virgilio.it
Trump rilancia: “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale” - Donald Trump torna a parlare della Groenlandia e lo fa con toni netti, ribadendo la centralità del territorio per gli interessi degli Stati Uniti. blitzquotidiano.it
Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini
Trump rilancia i titoli della difesa; Macron attacca Trump: “Basta neocolonialismo”; Istat, disoccupazione ai minimi; Giorgetti e le spese militari: “Scostamento possibile, decideranno le Camere”; Tutti vogliono i Btp italiani; I trattori contro il Mercosur; Dazi Usa, d - facebook.com facebook
Donald #Trump rilancia la sua ambizione di mettere le mani sulla #Groenlandia, trasformando una proposta bizzarra in una minaccia geopolitica senza precedenti verso un alleato della @NATO. Leggi l'articolo completo online al link fortuneita.com/2026/01 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.