Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nuovamente sollevato la possibilità di acquistare la Groenlandia, affermando di essere aperto a discuterne. Questa proposta, sebbene non ufficializzata, ha suscitato interesse e attenzione tra analisti e media. La questione mette in evidenza le considerazioni geopolitiche e strategiche legate a questa regione, che rappresenta un'area di crescente rilevanza a livello internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a far discutere sull’ipotesi di acquistare la Groenlandia. “Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei”, ha dichiarato il tycoon nel corso di un intervento alla Casa Bianca. Trump ha poi sottolineato l’urgenza strategica per Washington: “Faremo qualcosa per la Groenlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo dell’isola e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini”. Il presidente ha inoltre precisato: “Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura”, pur definendosi “un grande fan della Danimarca”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump rilancia sull’ipotesi di acquistare la Groenlandia: “Potrei parlarne”

