Trump | L' Iran vuole negoziare incontro in preparazione | File di sacchi neri per le strade centinaia di morti | Ci uccidono tutti

Le recenti proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale, con manifestanti che sfidano la repressione del regime. A seguito di violenze e scontri, si registrano numerosi morti e scene di grande sofferenza, mentre le autorità iraniane cercano di contenere le proteste. Nel frattempo, si prospettano possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Trump che ha annunciato un incontro in preparazione.

Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione" - Donald Trump annuncia la possibile svolta parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. adnkronos.com

