Trump | L' Iran vuole negoziare incontro in preparazione | File di sacchi neri per le strade centinaia di morti | Ci uccidono tutti
Le recenti proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale, con manifestanti che sfidano la repressione del regime. A seguito di violenze e scontri, si registrano numerosi morti e scene di grande sofferenza, mentre le autorità iraniane cercano di contenere le proteste. Nel frattempo, si prospettano possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Trump che ha annunciato un incontro in preparazione.
Video terribili da ogni parte dell'Iran: corpi ammassati negli ospedali. Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Orrore in Iran. File di sacchi neri, per le strade centinaia di morti: "Ci uccidono tutti" | Le ong: oltre 500 vittime e 10mila arresti
Leggi anche: Iran, Trump: "Vuole negoziare, incontro in preparazione"
