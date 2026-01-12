Trump | L' Iran vuole negoziare incontro in preparazione | File di sacchi neri per le strade centinaia di morti | Ci uccidono tutti

Le recenti proteste in Iran continuano a suscitare preoccupazione internazionale, con manifestanti che sfidano la repressione del regime. A seguito di violenze e scontri, si registrano numerosi morti e scene di grande sofferenza, mentre le autorità iraniane cercano di contenere le proteste. Nel frattempo, si prospettano possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Trump che ha annunciato un incontro in preparazione.

Video terribili da ogni parte dell'Iran: corpi ammassati negli ospedali. Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

