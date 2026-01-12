Orrore in Iran File di sacchi neri per le strade centinaia di morti | Ci uccidono tutti | Le ong | oltre 500 vittime e 10mila arresti

In Iran, le recenti proteste hanno portato a un alto numero di vittime e arresti, secondo le ONG, con oltre 500 morti e 10mila arresti. Le immagini mostrano sacchi neri e corpi ammassati negli ospedali, mentre le manifestazioni proseguono nonostante la repressione del regime. Questa situazione evidenzia la gravità delle tensioni sociali e politiche in corso nel paese.

Ecco l’orrore che si sta consumando negli ospedali in #IRAN ’arma di ricatto del regime per sopprimere la rivolta Ma la linea di confine che separa la tentazione di retrocedere dal coraggio d proseguire è stata ormai superata Sostegno agli iraniani che si ripre x.com

Orrore senza fine in #Iran: un'esecuzione ogni due ore. nel solo mese di dicembre almeno 338 prigionieri sono stati impiccati dal mattatoio della Repubblica islamica. Sono i "Crimini all'alba" che l'orrifico regime islamico mette in atto senza sosta. Urge una Nor facebook

