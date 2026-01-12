Troppi morti a Castiglion Fiorentino un dato anomalo

A Castiglion Fiorentino, nel cuore della Valdichiana aretina, si registra un dato che desta preoccupazione. Il sindaco Mario Agnelli segnala un incremento anomalo delle morti nel territorio, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e monitorare la situazione. Un episodio che richiede attenzione e analisi, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.

AGI - A Castiglion Fiorentino, il secondo comune della Valdichiana aretina, "c'è un dato anomalo ", avverte il sindaco Mario Agnelli. Troppi morti dall'inizio dell'anno. "Quattordici persone decedute in un paese di meno di 13mila abitanti in soli nove giorni ", spiega. Più di un morto al giorno, quindi, a fronte di una media, nell'anno passato, di un decesso ogni poco meno di 72 ore. Tanto da spingere il sindaco a parlare sui social di "una media fuori dal normale ". "Una media fuori dal normale" . Un post che in un primo momento suonava come un allarme. "Voglio capire come stanno le cose", rivendica.

“Peggio del Covid!”. Cresce il panico nella cittadina italiana: ci sono troppi morti, cosa sta succedendo - facebook.com facebook

