troppi morti a castiglion fiorentino un dato anomalo

A Castiglion Fiorentino, nel cuore della Valdichiana aretina, si registra un dato che desta preoccupazione. Il sindaco Mario Agnelli segnala un incremento anomalo delle morti nel territorio, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e monitorare la situazione. Un episodio che richiede attenzione e analisi, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.

AGI - A  Castiglion Fiorentino, il secondo comune della  Valdichiana aretina, “c’è un  dato anomalo ”, avverte il  sindaco Mario Agnelli. Troppi  morti dall’inizio dell’anno. “Quattordici persone  decedute  in un paese di meno di 13mila abitanti in soli  nove giorni ”, spiega.  Più di un  morto al giorno, quindi, a fronte di una media, nell’anno passato, di un  decesso  ogni poco meno di 72 ore. Tanto da spingere il sindaco a parlare sui social di “una  media fuori dal normale ”. "Una media fuori dal normale" . Un post che in un primo momento suonava come un  allarme. “Voglio capire come stanno le cose”, rivendica. 🔗 Leggi su Agi.it

