A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, si registra un’elevata quantità di decessi nei primi giorni del 2026. Con 14 vittime in poche settimane, la situazione desta preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Analisti e esperti si interrogano sulle cause di questa ondata, mentre si cercano spiegazioni logiche e approfondimenti sul fenomeno che sta colpendo questa comunità.

Cosa sta succedendo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo? Una ondata anomala di morti sta funestando questi primi giorni del 2026: 14 decessi da inizio anno, più di uno al giorno, in una cittadina di poco meno di 13mila abitanti. Un trend che al momento supera persino quello del periodo nero della pandemia Covid. A lanciare l'allarme è il sindaco Mario Agnelli, su Facebook. Nel 2025, i decessi complessivi sono stati 133 e il rischio è che vengano nettamente superati. "Colgo l'occasione per esprimere le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, che nei primi dieci giorni di quest'anno hanno perso i loro cari di tutte le età ", scrive il primo cittadino pubblicando la foto della cappella della Misericordia, vicino al cimitero comunale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Castiglion Fiorentino, ondata di morti anomala: "Un salto logico", sospetto terrificante

