Ha giocato con Modric ha vinto più volte la Champions | Milan il mercato può regalarti lui

Il Milan potrebbe mettere a segno un gran colpo di calciomercato, sulla falsariga di quello fatto la scorsa estate con Luka Modric e che potrebbe essere replicato nel 2026 con Robert Lewandowski. Ecco chi piace al Diavolo secondo i media iberici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ha giocato con Modric, ha vinto più volte la Champions: Milan, il mercato può regalarti lui

News recenti che potrebbero piacerti

#Pancaro: " #Bartesaghi mi piace molto. #Modric avrebbe giocato con me? Non so" #milan #SempreMilan Vai su X

«Palla a Modric equivale a palla. . . In banca. » Questa è la regola che a Madrid conoscevano tutti, e adesso anche a Milano l’hanno imparata. Luka Modric non solo parte sempre da titolare: nelle ultime undici partite, ha giocato ogni singolo minuto. Non esiste - facebook.com Vai su Facebook

MN - Albertini: "Modric? Per l’età che ha la sorpresa è proprio quanto corre" - Demetrio Albertini, grande centrocampista rossonero del passato, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Segnala milannews.it

Tare: "Modric ha avuto un impatto devastante, spero possa restare al Milan un altro anno" - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del big match contro la sua ex squadra per eccellenza:. Come scrive tuttomercatoweb.com

Modric, domenica il primo derby di Milano. In carriera ne ha giocati 42 di Madrid: il bilancio - Nella sua lunga carriera al Real Madrid, il centrocampista croato ha giocato invece ben 42 stracittadine di Madrid ... Riporta milannews.it

Modric dice addio al calcio? Il Milan ha deciso: il dettaglio dal suo contratto - Modric non ha ancora deciso il suo futuro dopo questa stagione: il dettaglio sul contratto con il Milan non passa inosservato ... Scrive spaziomilan.it

Pagina 1 | Badelj incorona Modric: “Ha il calcio dentro, che leader! Godiamocelo” - L’ex centrocampista di Fiorentina, Lazio e Genoa sulla leggenda del Milan che giocherà il suo primo derby contro l'Inter: “In Nazionale gli uscivano le vene anche nelle partitelle a calcio- Da tuttosport.com

Modric non ha dubbi: «Amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. I rossoneri erano il club che adoravo di più» - Luka Modric spiega il sì al Milan: passione nata da piccolo e parallelismi con la storia del Real Madrid. Come scrive calcionews24.com