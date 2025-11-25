Viviano si espone | Derby? Il Milan ha giocato una partita ridicola L’Inter ha perso e deve interrogarsi sul perché

Inter News 24 Viviano si espone senza veli sul derby di domenica sera, tra Inter e Milan, vinto dai rossoneri grazie al gol di Pulisic. L’ultimo derby di Milano continua a generare discussioni, soprattutto per l’approccio e l’andamento della gara che ha visto il Milan imporsi sui nerazzurri. Tra le voci più critiche emerse nelle analisi post-partita c’è quella di Emiliano Viviano, ex portiere classe 1985 con una lunga carriera in Serie A, intervenuto ai microfoni di Tv Play. Il suo commento si è concentrato in particolare sulla prestazione dei rossoneri e sul confronto tattico con la squadra guidata da Cristian Chivu, allenatore rumeno subentrato per guidare il progetto tecnico della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano si espone: «Derby? Il Milan ha giocato una partita ridicola. L’Inter ha perso e deve interrogarsi sul perché»

