L’analisi di Trevisani si concentra sulle difficoltà dell’Inter, evidenziando come la squadra fatichi a vincere scontri diretti da oltre un anno. Nel focus anche Lautaro e le sfide recenti, come il pareggio con il Napoli. Questa situazione solleva questioni sul rendimento complessivo e sulla capacità di fronteggiare le big del campionato, richiedendo un’analisi approfondita e obiettiva del momento della squadra.

Trevisani, analisi durissima dagli studi Mediaset: nel mirino l’Inter e soprattutto Lautaro dopo il pareggio con il Napoli Il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli continua a far discutere e ad alimentare analisi approfondite, non solo sul fronte arbitrale ma anche sul rendimento dei protagonisti in campo. Tra le opinioni più severe emerse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Trevisani durissimo sull’Inter: «Il problema con le big è evidente, non vince uno scontro diretto da oltre un anno»

Leggi anche: Trevisani duro sull’Inter: «Non vince uno scontro diretto da oltre un anno. E su Lautaro…»

Leggi anche: L’Inter non vince uno scontro diretto da 14 gare, Chivu in TV dribbla la domanda: “Parlo della partita”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trevisani, analisi durissima dagli studi Mediaset: nel mirino l’Inter e soprattutto Lautaro dopo il pareggio con il Napoli - Trevisani, analisi durissima dagli studi Mediaset: nel mirino l’Inter e soprattutto Lautaro dopo il pareggio con il Napoli Il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli continua a far discutere e ad alim ... calcionews24.com