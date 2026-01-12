Trevisani duro sull’Inter | Non vince uno scontro diretto da oltre un anno E su Lautaro…

Trevisani ha espresso critiche nei confronti dell’Inter e di Lautaro Martinez, evidenziando come la squadra non abbia vinto uno scontro diretto da oltre un anno. Durante la trasmissione di Mediaset, l’analista ha sottolineato le difficoltà dell’Inter in partite decisive, con particolare attenzione alle prestazioni dell’attaccante argentino. Un’analisi che invita a riflettere sulle criticità della squadra di Inzaghi in un momento di confronto importante.

Trevisani dagli studi di Mediaset ha criticato l'Inter e Lautaro dopo il pareggio contro l'Inter. Le parole del giornalista sui nerazzurri. Il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli continua a far discutere gli addetti ai lavori, non solo per le decisioni arbitrali, ma soprattutto per l'analisi tecnica dei singoli protagonisti. Tra le voci più critiche emerse nel post-partita spicca quella di Riccardo Trevisani, che ha analizzato con durezza il momento della squadra di Chivu e la prestazione dei suoi leader. Negli studi di Mediaset, il noto giornalista ha messo in luce le difficoltà dei nerazzurri nel chiudere le partite contro le dirette concorrenti, nonostante una produzione di gioco spesso superiore.

