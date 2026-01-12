Trentini Meloni ringrazia Rodriguez | gioia e soddisfazione

Il ministro Meloni ha espresso gratitudine per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, attualmente al sicuro presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La comunicazione conferma il successo delle iniziative diplomatiche volte a tutelare i cittadini italiani all’estero. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per le relazioni internazionali e il ruolo delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei connazionali in situazioni di difficoltà.

Roma, 12 gen. (askanews) – "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato".

