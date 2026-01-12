Venezuela | scarcerati Alberto Trentini e Mario Burlò Meloni ringrazia la presidente Rodriguez | Gioia per la loro liberazione

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati recentemente scarcerati in Venezuela, suscitando la soddisfazione del governo italiano. La presidente Meloni ha ringraziato la collega venezuelana Rodriguez per questa decisione. Tra i detenuti nel paese c’è anche un cooperante, incarcerato da oltre 400 giorni, impegnato in attività umanitarie con una ONG francese riconosciuta con il Nobel per la Pace.

