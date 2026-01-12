Trentini libero dopo 423 giorni rientro in Italia con Burlò

Dopo 423 giorni di detenzione, i Trentini sono tornati liberi. Il rientro in Italia, accompagnato dalla presenza di Burlò, è stato segnato da una telefonata notturna e da una porta che si è aperta all’improvviso. Uno zaino, preparato da tempo, ha trovato finalmente il suo senso. Un momento di svolta, che segna la fine di un lungo percorso di attesa e speranza.

Una telefonata nella notte, una porta che finalmente si apre, uno zaino pronto da mesi senza sapere se sarebbe mai servito davvero. Per Alberto Trentini e per chi lo aspettava in Italia è la fine di un incubo cominciato lontano, in un Paese in bilico e in un carcere dove il tempo sembrava fermo. Dopo 423 giorni di silenzi e paure, la sua storia arriva a una svolta che per mesi era sembrata impossibile. Dietro questa liberazione c'è una vicenda lunga e tortuosa, fatta di diplomazia discreta e di attese estenuanti. Mentre a Caracas il clima politico cambiava lentamente, in un edificio sorvegliato un cooperante italiano aspettava di conoscere il proprio destino, insieme a un altro connazionale, Mario Burlò, rimasto intrappolato nello stesso sistema di detenzione opaco del Venezuela.

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it

Venezuela, Alberto Trentini è libero: dopo oltre 400 giorni di carcere l'incubo è finito - Il cooperante del Lido di Venezia ha lasciato il carcere di El Rodeo e si trova all'interno dell'ambasciata italiana. rainews.it

Alberto Trentini è libero. Il cooperante è con Mario Burlò nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas x.com

IL VENEZUELA ANNUNCIA IL RILASCIO DI DETENUTI, LIBERO GASPERIN. ATTESA PER TRENTINI Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in riunione alla Farnesina per accelerare la liberazione dei cittadini italiani https://www.calabriainchieste.it/2026/01/1 - facebook.com facebook

